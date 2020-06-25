في المران الصباحي لـ الأهلي.. مران قوي للشناوي ومصطفى شوبير

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم.





وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت ٤٥ دقيقة، قبل أن يخوضا تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى.





يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأربعاء على مجموعتين بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.





وحرص مدير الكرة سيد عبدالحفيظ على متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع طبيب الفريق.





وقام الأهلي بتعقيم أدوات التدريب قبل انطلاق المران، كما تم تعقيم محيط ملعب التتش للمرة الثانية أثناء المران، الذي قاده ديفيد سيزا المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز المعاون.



