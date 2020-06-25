AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان: توحيد الجهود البحثية والعلمية أصبح ضروريًا لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى اجتماع اللجنة العلمية المشكلة برئاسة الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك لمناقشة التحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة صرف صحي المناطق الريفية، وتوحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية.

اقرأ أيضا

وأكد الدكتور سيد إسماعيل على ضرورة تفعيل وتوحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية الهامة الجاري تنفيذها في مجال القطاع، مع التأكيد على تنفيذ الحلول غير التقليدية، والتي تتناسب مع ظروف وطبيعة المناطق الريفية، وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، خلال تنفيذ الأنظمة اللامركزية وغيرها من الحلول منخفضة التكاليف، وقيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدوره كمرجعية علمية وبحثية في هذا المجال، والتعاون مع الجهات المانحة لتمويل الدراسات البحثية التي تخدم القطاع.

وأشار الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إلى أن اللجنة العلمية تتولى عدة مهام منها: مراجعة الخطط البحثية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وربط القطاع مع الجهات البحثية المحلية والعالمية لتطبيق ما هو جديد ومبتكر فى القطاع، مع إبداء الرأى فى المشاكل الطارئة بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارة الصحة،  ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية والري.

كما أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومقرر اللجنة العلمية، أن اللجنة تعمل على مراجعة الأكواد الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتعديلها إذا لزم الأمر، بما يتوافق مع الأبحاث والدراسات العلمية، بالإضافة إلى دراسة تفعيل برنامج إعتماد مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومنح شهادات الاعتماد لهم طبقا للقواعد والإجراءات المقررة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس القومي لبحوث البناء والتعمير: المركز استنتج 7 أكواد جديدة

وزير الري يترأس اجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة العليا لإدارة المياة

خلال تطبيقه للعزل المنزلى.. وزير الإسكان يعقد 3 اجتماعات متواصلة استمرت 5 ساعات

عبر الفيديو كونفرانس.. نائب وزير الإسكان يتابع مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

الإسكان تحارب هدر المياه.. قانون جديد لإدارة المرافق.. عقوبات للوصلات الخلسة والإهدار.. وتوقعات بإنهاء القانون وتعديلاته خلال العام الجارى

ترشيحاتنا

بالدولار واليورو.. تعرف على سعر إطلالة ريا أبي راشد

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطالب بـ اجتماع مع مجلس الوزراء.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي

خلال ساعات.. ترامب يلقي بيانا مهما بخصوص مخطط الضم الإسرائيلي

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢٦-٦-٢٠٢٠

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

موجة ثانية لـ كورونا.. برلماني يحذر من انهيار الاقتصاد العالمي

AdvertisementS

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

فى ذكرى ميلاد إحسان الجزايرلى.. قصة دخولها قسم الشرطة بقميص نوم

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول التالية.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور