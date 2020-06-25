بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

يشهد الآن محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، تواجدا مكثفا لرجال الشرطة، لتأمين اللجان من الخارج وتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع وجود أي تزاحم أو تجمعات للأهالي في محيط اللجان.





وقد أكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة أنها تتوجه بالشكر لرجال الشرطة على التواجد منذ الرابعة فجرا لتأمين اللجان.



