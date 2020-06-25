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تعليم

بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:25 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
يشهد الآن محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 في إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، تواجدا مكثفا لرجال الشرطة، لتأمين اللجان من الخارج وتنفيذ التعليمات الخاصة بمنع وجود أي تزاحم أو تجمعات للأهالي في محيط اللجان.

وقد أكدت إدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة أنها تتوجه بالشكر لرجال الشرطة على التواجد منذ الرابعة فجرا لتأمين اللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الآن امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وقد حددت وزارة التربية والتعليم زمن الامتحان بمدة 3 ساعات، بدأت رسميا في تمام العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الواحدة ظهرا.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين يخوضون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، 667 ألفا و315 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد لجان السير 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

ويعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى الذي يمتحنه الطلاب اليوم، هو الامتحان الثاني في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث امتحن الطلاب اللغة العربية يوم الأحد الماضي.
بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر
بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر
بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر
بالصور.. تواجد مكثف لرجال الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر
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