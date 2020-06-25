بنك عودة –مصر يطبق خدمة الإنترنت الًامنة الـ3D SECURE





ويستمر البنك في توفير خاصية اللا تلامسية “Contactless” والتي تتيح للعملاء إتمام عملية الشراء بتمرير البطاقة اعلى نقاط البيع الالكترونية بدون الحاجة إعطائها للتاجر، مما يحد من عملية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





وقال محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده - مصر: "في ضوء دعم البنك المركزي المصري لوسائل وأدوات الدفع الإلكتروني لتحفيز العملاء لاستخدامها، قد كثف البنك جهوده في تطوير تلك الخدمات والمنتجات سعيًا لإرضاء تطلعات عملاء البنك من الافراد و الشركات و ايضا لتسهيل معاملاتهم المالية خلال الازمة الراهنة كما يساعد ذلك في دعم و تحقيق الشمول المالي."





وأضاف "بدير"، أنه "كان لدى البنك الرؤية الثاقبة منذ عام 2016، اذ قام بنك عوده آنذاك بتفعيل الخاصية "اللا تلامسية" على كافة بطاقاته، حيث انه لا يحتاج الى إدخال رقم التعريف الشخصي للمعاملات التي تقل قيمتها عن 600 جنيه"."

يأتى ذلك مع استمرار تفعيل خاصية "اللا تلامسية" على بطاقاته الائتمانية والخصم المباشر في سياق خطة بنك عوده - مصر للتحول الرقمي للتيسير على العملاء التعامل مع المنظومة المصرفية، وفى ضوء ريادته في تقديم افضل واحدث منتجات وخدمات قطاع التجزئة المصرفية مع تطبيق اعلى معدلات السلامة والامان اثناء المعاملات المالية.