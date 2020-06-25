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السكك الحديدية تكشف تفاصيل استقبال ميناء الإسكندرية لدفعة توريد 1300 عربة جديدة .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:33 م
السكك الحديدية
السكك الحديدية
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شيرين عادل
قال المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكك الحديدية ،  إن ميناء الإسكندرية  استقبل أول دفعة توريد عدد 1300 عربة من العقد المصرى - الروسى - المجرى .

 وأوضح  رئيس هيئة السكك الحديدية ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن دفعة توريد عدد 1300 عربة  مقسمة إلى 500 عربية للدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية  وأخرى مكيفة ، بالإضافة لعدد 300 عربة درجة أولى وثانية فاخرة . 

وأكد المهندس أشرف رسلان ، أن دفعة توريد عدد 1300 عربة  تعد إضافة لأسطول عربات السكك الحديد المصرية  سواء العادى او المكيف . 

يذكر ان  وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قد تابع  استكمال أعمال تنزيل الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة وعددها 22 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية بميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي بلغت تكلفتها الإجمالية مليارا و16 مليونا و50 ألف يورو.

وقد صرح وزير النقل بأن هذه الصفقة تعتبر إحدى ثمار التعاقدت الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحداث نقلة نوعية كبيرة وشاملة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالسكك الحديدية.
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