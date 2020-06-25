السكك الحديدية تكشف تفاصيل استقبال ميناء الإسكندرية لدفعة توريد 1300 عربة جديدة .. فيديو

قال المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكك الحديدية ، إن ميناء الإسكندرية استقبل أول دفعة توريد عدد 1300 عربة من العقد المصرى - الروسى - المجرى .





وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية ، خلال تقرير خاص أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن دفعة توريد عدد 1300 عربة مقسمة إلى 500 عربية للدرجة العادية ذات التهوية الديناميكية وأخرى مكيفة ، بالإضافة لعدد 300 عربة درجة أولى وثانية فاخرة .





وأكد المهندس أشرف رسلان ، أن دفعة توريد عدد 1300 عربة تعد إضافة لأسطول عربات السكك الحديد المصرية سواء العادى او المكيف .



