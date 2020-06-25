أنباء عن حجب موقع أهرام أون لاين في إثيوبيا بسبب تغطياته الشاملة لأزمة سد النهضة

أقدمت السلطات الإثيوبية علي حجب موقع بوابة الأهرام الإنجليزية أهرام أون لاين Ahram Online التابع لمؤسسة الأهرام الصحفية وذلك بعد التغطيات المكثفة والموضوعية للموقع وصحيفة الأهرام ويكلي لقضية سد النهضة في الشهور الأخيرة.





وعلم "صدي البلد" أن الموقع لا يمكن الاطلاع على محتواه الخبري من داخل أثيوبيا، إلا لمن يستخدم خوادم بديلة" proxy" للتغلب علي الحجب.





وتحاول مصادر مقربة من السلطات الإثيوبية نفي مسألة الحجب والتأكيد علي إمكانية تصفحه وهو ما تأكدت إدارة الموقع من عدم صحته.





وتضم تغطيات الأهرام أون لاين تقارير علي مدار الساعة عن تطورات قضية سد النهضة وتغطيات للشأن الداخلي في أثيوبيا ومقالات رأي لكبار الخبراء المصريين بشأن سد النهضة، علي رأسهم الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق والدكتور نادر نور الدين والعديد من الدبلوماسيين السابقين ممن تعاملوا مع ملف مياه النيل في السابق.





ومن جانبه قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وبوابة الأهرام الإنجليزية في تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد" إن صفحة الأهرام أون لاين، التي تضم إنتاج البوابة الإنجليزية والأهرام ويكلي الصحيفة الأسبوعية، تتعرض لهجوم من اللجان الإلكترونية الإثيوبية منذ شهور علي كافة التقارير والمقالات عن سد النهضة، حيث تحرض تلك اللجان علي الكراهية في تعليقاتها وتروج المقالات مثل "النيل والمياه ملك لنا" وإثيوبيا مستعدة للمواجهة وغيرها من المقولات التي تعكس مفردات النظام السياسي الإثيوبي في قضية سد النهضة.



