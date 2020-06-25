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فن

إيجابية المسحة الثانية الخاصة بالفنانة رحمة لفيروس كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت المطربة رحمة عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت في تصريحات ل "صدى البلد": ان نتيجة المسحة الثانية لكورونا ايجابي، وانها تتمني ان تتحسن خلال الفترة القادمة".


وكانت قد قالت رحمة في تصريحات صحفية": أنا الحمد لله رب العالمين اتحسنت بنسبة 60%، دلوقتي في انتظار نتيجة المسحة و المقطعية وتحاليل الدم غدا علي الأكثر للذهاب بها للطبيب المختص للمرة الثانية".



وتابعت: "بعد أخذ كورس بروتوكول وزارة الصحة و حالتي الصحية الحمد لله تحسنت بنسبة 60 %، تجاوزت كل الأعراض وزالت بالمرة و لله الحمد كله، عدا آلام في النفس مازالت موجودة".

كما قالت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة المعروض على القناة الأولى، إنها زارت الطبيب وأعلمها بأن الفيروس وصل للرئتين، وبدأت مراحل العلاج وتتحسن.



ولفتت إلى أنها أصيبت من أحد أفراد العائلة، عندما زارهم ثاني أيام العيد، لكنه قبل المرور بهم زار صديقا مصابا بكورونا.
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