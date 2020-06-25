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محافظات

ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:55 م
ضبط مصنع يستخدم مادة
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
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همت الحسينى
شنت ادارة التموين بمركز اجا بمحافظه الدقهلية حملة تموينية بالتنسيق بين مديرية التموين برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين ومباحث التموين برئاسة العميد حسين عيطه رئيس مباحث تموين الدقهلية.

وأسفرت عن تحرر المحضر رقم ٩٣٣٢لسنة ٢٠٢٠جنح اجا ضد حسن ا.ا ا صاحب مصنع و تم ضبط اوانى ملامين بقرية نوسا الغيط وذلك لاستخدامه مادة محظورة في تصنيع أدوات المائدة وتم  التحفظ على ٤٢ شيكارة بإجمالي طن و ٥٠ كيلو.

 كما تم التحفظ على ٣٠٠ طبق مختلفة الأغراض لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها 

كما تم تحرير محضر رقم ٤٤٨٨جنح اجا امن دولة طوارئ ضد عبدالمنعم. أ .م صاحب محل بقالة بقرية بقطارس لبيعه سجاير بازيد من السعر الرسمى ومحضر رقم ٤٤٨٩ضد مصطفى .أ. ا صاحب محل بقالة بقرية نوسا الغيط ومحضر رقم ٤٤٩٠ضدحسن ع م صاحب محل بقالة بذات الناحية وذلك لعدم اعلانهما عن الأسعار.

يذكر ان ذلك جاء  بإشراف العقيدعلاء شلش رئيس مباحث تموين ميت غمر و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا وعبدالناصر ابوالفتوح و ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض ومحمد حسين وعبدالخالق الناقر مفتشوا الإدارة و بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
ضبط مصنع يستخدم مادة محظورة في تصنيع أدوات الطعام بالدقهلية
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