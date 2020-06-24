محافظ الدقهلية يحيل ٢٩ محضر ضبط لحوم مجمدة ودواجن وكبدة فاسدة للنيابة.. صور

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه اليوم الاربعاء احالة ٢٩ محضرا للنيابة العامة تم تحريرها لعدد من محلات البيع والمولات ومحلات الجزارة ببعض مراكز المحافظة تقوم بعرض لحوم ودواجن وكبده غير صالحة للاستهلاك الادمى وامر بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة المخالفات .

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضة الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن الحملة المكبرة التى تم تنفيذها للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة حرصا على صحة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديرية تموين الدقهلية للتفتيش على محلات ومولات بيع اللحوم وتداولها ومحلات بيع اللحوم البلدية بعدد من مراكز المحافظة.





واوضح مدير مديرية الطب البيطرى ان ال٢٩ محضر تضم ١٥ محضر بإجمالي مضبوطات ٢ طن لحوم ودواجن وكبدة،ومحضرين لمطاعم مخالفة تقوم بتجهيز الوجبات من اللحوم الغير صالحة وليس عليها اَي بيانات ومنتهية الصلاحية نطاق حى شرق وحى غرب المنصورة و اربعة محاضر لمحلات جزارة نطاق قرية دماص -ميت غمر لبيعها لحوم تم ذبحها خارج المجازر وكبدة غير صالحة وثلاثة محاضر لمنافذ بيع لحوم تقوم ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركز المنصورة

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وتصمنت ثثلاث محاضر لمولات شهيرة تقوم ببيع دواجن ولحوم غير صالحة نطاق حى شرق ومركز بلقاس و ثلاثة محاضر بيع لحوم غير صالحة بمركز المنزلة .

ووجه المحافظ بمتابعه تصرفات النيابه فى الواقائع المشار اليها ، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامه .





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالاسعار المناسبة.