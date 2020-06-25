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أخبار العالم

ولاية تكساس الأمريكية تعيد الإغلاق مرة أخرى مع زيادة إصابات كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الخميس، تعليق إنهاء إجراءات الإغلاق في الولاية، وذلك مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى في الولاية. 

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن.

وقال تيدروس أدهانوم، إن هناك 9,2 مليون مصاب بكورونا في العالم، فضلا عن 480 ألف وفاة.

وأضاف أن فيروس كورونا أصبح يتراجع في أوروبا ويتفشى في العالم.

وكانت المؤسسات المعنية بالإحصاء في العالم، أفادت اليوم الخميس، بوصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 9 ملايين ونصف المليون.
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