بدء امتحانات الدبلومات الفنية "العملية".. غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية " العملية" غدا السبت الموافق 27 يونيو 2020 .
أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.