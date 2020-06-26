AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدء امتحانات الدبلومات الفنية "العملية".. غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:02 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية " العملية"  غدا السبت الموافق 27 يونيو 2020 .


أوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر : توفير بوابة تعقيم لكل مقر من مقرات لجان الامتحانات ، وتوفير عدد 2 كاشف للحرارة لكل مقر ، وتوفير عصى إلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والاجهزة الالكترونية الخاصة بالغش بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية ، وتوفير عدد 5 جهاز تغليف أحذية يتم نقلها من لجان الثانوية العامة والباقي يتم استلامه من الوزارة لتوفير غطاء حذاء لكل فرد يوميا بجميع لجان الامتحان التحريري لطلاب الدبلومات الفنية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لتأمين الطلاب ايضا ، تقرر توفير جوانتي لكل طالب في كل يوم من ايام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.

جدير يالذكر أن وزارة التربية والتعليم طالبت المديريات بحصر اعداد لجان سير الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد لجان السير المشتركة بين الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد العصى الالكترونية الموجودة في كل مديرية ، وتوفير مصدر للكهرباء بجوار بوابة كل مقر لضمان تشغيل بوابات التعقيم واجهزة تغليف الاحذية ، والتوجيه لأمين التوريدات بكل مديريات بإستلام المهمات والخامات والادوات الخاصة بها من مخزن الوزارة على أن يتم تسليمها إلى امين التوريدات بكل مقر وذلك وفق الاعداد المقررة لكل مقر.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات  الدبلومات الفنية  التحريرية النظرية يوم 25 يوليو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: الحكومة ستناقش خطة عقد وتأمين امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. اليوم

وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بعد تعديل مواعيدها

شاهد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "المعدلة" عبر هذا الرابط

776161 طالبا يخوضون امتحانات الدبلومات الفنية 2020.. العملي 27 يونيو والنظري 25 يوليو.. عدد اللجان يصل لـ 2987 لجنة.. وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار كورونا بين الممتحنين

التعليم: إجراءات احترازية لحماية 230 ألف معلم بمنظومة امتحانات الدبلومات الفنية من خطر كورونا

مساواة بالثانوية العامة.. التعليم تسمح لطلاب الدبلومات الفنية بأداء امتحان الدين"من البيت"

ترشيحاتنا

يسرا اللوزي: واجهت صعوبات أثناء الولادة في أزمة كورونا

اخبار الحوادث.. ننشر أمر إحالة سما المصري للمحاكمة.. حريق هائل بشارع 77 برأس البر

بالفيديو .. كيف احتفل لاعبو ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن

إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا

احذر هذه الأخطاء .. تدمر محرك سيارتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمات وتعبيرات شائعة نستخدمها في حياتنا اليومية دون علم بأصلها التاريخي

بملابس محتشمة .. زوجة رامي صبري تخطف الأنظار في عيد ميلادها

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة