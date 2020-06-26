بدء امتحانات الدبلومات الفنية "العملية".. غدا

جدير يالذكر أن وزارة التربية والتعليم طالبت المديريات بحصر اعداد لجان سير الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد لجان السير المشتركة بين الثانوية العامة والدبلومات ، وحصر اعداد العصى الالكترونية الموجودة في كل مديرية ، وتوفير مصدر للكهرباء بجوار بوابة كل مقر لضمان تشغيل بوابات التعقيم واجهزة تغليف الاحذية ، والتوجيه لأمين التوريدات بكل مديريات بإستلام المهمات والخامات والادوات الخاصة بها من مخزن الوزارة على أن يتم تسليمها إلى امين التوريدات بكل مقر وذلك وفق الاعداد المقررة لكل مقر.



