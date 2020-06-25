محافظ بورسعيد يوجه رسالة لـ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.. فيديو

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الجميع يعمل من أجل توفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة ، موضحًا "نطمئن جميع أولياء الأمور إننا نتعامل مع أبنائنا، فطلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات منذ الأحد الماضي، هم أبناء كل مسئول".





وأضاف محافظ بورسعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث تقديم الإعلامي محمد موسى أن محافظة بورسعيد قدمت نموذجا مشرفا في تنظيم الامتحانات ، وكذلك باقي محافظات مصر. محافظ بورسعيد





ولفت محافظ بورسعيد، إلى أن ما شاهدناه اليوم وكذلك الأحد الماضي، هو مجهود مشرف من كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مردفا "إحنا كنا آباء بنتعامل في قيادة هذا العمل".





وقد وجه محافظ بورسعيد، الشكر لرجال الشرطة وعلى رأسهم مدير أمن بورسعيد اللواء هشام خطاب على جهودهم في تأمين امتحانات الثانوية العامة 2020، وأن أجهزة محافظة بورسعيد بأحيائها، لم تدخر جهدا في سبيل تسيير امتحانات الثانوية العامة، مثل وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وغير ذلك.

وتابع محافظ بورسعيد، أوجه الشكر لأولياء الأمور لانصياعهم لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعدم التجمع أمام المدارس، مضيفا: "مصر قدمت درسا للعالم كله إننا قادرون على حماية أبنائها وتنفيذ التزاماتها".



