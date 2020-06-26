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حوادث

حبس صاحب مصنع مستلزمات مقاهي بدون ترخيص فى الجمالية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:01 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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اسلام مقلد
قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس صاحب مصنع، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بادارته دون ترخيص وتصنيع مكونات النرجيلة مستخدما خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهى داخل مصنع بدون ترخيص بالجمالية .

وتمكنت وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 إسطوانة غاز كبيرة الحجم).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق  أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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