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حوادث

اخبار الحوادث.. ننشر أمر إحالة سما المصري للمحاكمة.. حريق هائل بشارع 77 برأس البر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:03 ص
سما المصرى
سما المصرى
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قسم الحوادث
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

قبل ساعات من الحكم .. ننشر أمر إحالة سما المصري للمحاكمة في التحريض على الفجور | صور
تصدر بعد غد السبت المحكمة الاقتصادية حكمها على الراقصة سما المصري في اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

شاهد.. حريق هائل بشارع 77 برأس البر
شب حريق هائل منذ قليل، بمنطقة ٧٧ في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، داخل أحد العقارات السكنية بالمنطقة.

الزوجة المخططة لقتل زوجها في الوراق: كنت بدعي ربنا ياخده واحلى فترة قضيتها في عمري لما اتسجن
فجر المتهمون بقتل سمسار الوراق بتخطيط من زوجته ونجله مفاجآت خلال التحقيقات التي اجرتها معهم نيابة حوادث شمال الجيزة باشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية. 

بسبب خلافات الجيرة .. شباب يحاولون حرق طفل بـ مولوتوف فى الغربية
ضبطت مديرية الأمن بمحافظة الغربية اليوم  مجموعة من الشباب شرعوا في اشعال النيران فى طفل صغير باستخدام مواد حارقة " مولوتوف" بسبب خلافات الجيره بقرية الحوامدية بمركز المحلة .

الداخلية تداهم بؤرة شديدة الخطورة.. وتضبط 8 عناصر إجرامية .. فيديو
قامت أجهزة وزارة الداخلية باستهداف بؤرة شديدة الخطورة، للاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت من ضبط 8 عناصر إجرامية بحيازتهم قرابة 7 كيلو جرامات لمخدر الهيروين وكمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
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