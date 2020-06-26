AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع.. رغم تحذيرات الشرطة.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:13 ص
جماهير ليفربول
جماهير ليفربول
Advertisements
محمد رشاد
على الرغم من تحذيرات عمدة ميرسيسايد لجماهير نادي ليفربول بعدم النزول إلى الشوارع في حال تتويج فريقها بلقب البريميرليج، إلا أن جماهير "الريدز" خرجت في الشوارع لتحتفل بالتتويج الغالي.

ليفربول مساء اليوم استقبل هدية ثمينة من تشيلسي إثر تفوق "البلوز" على مانشستر سيتي ملاحق "الريدز" على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الـ31 بالبريميرليج.

وحرصت جماهير ليفربول بالاحتفال بتتويج فريقها ولم يحقق عملاق ميرسيسايد اللقب منذ ثلاثة عقود كاملة إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر حطّم المستحيل بقيادة فريقه للتتويج باللقب.

وكان عمدة ميرسيسايد بجانب الشرطة طالبت بعدم نزول الجماهير للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي ضرب العالم بأكمله في الشهور القليلة الماضية.

وقبل نهاية الدوري بسبع جولات استطاع ليفربول أن يحسم اللقب ويتربع "الريدز" على القمة بـ86 نقطة بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ32 في لقاء تحصيل حاصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي يمنح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي ..فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول باللقب وخسارة مانشستر سيتي

نحن الأبطال.. ليفربول يحتفل بالتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي

تعليق ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد صلاح بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

تعليق ليفربول بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما

مساعد سابق لـ وزير الداخلية: مرسي أنفق 35 مليار جنيه على 17 رحلة خارج مصر

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

ردا على شكاوى صعوبة إنجليزية الثانوية العامة .. التعليم : سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة

من الأجرأ .. رانيا يوسف وغادة عبد الرازق تتنافسان بالمايوهات على البحر

الأمير هاري وميجان ماركل يواجهان انتقادات بسبب رسالة شكر