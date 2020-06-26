AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تشغيل 93 مشروعا بأول منطقة خدمية في أراضي الـ 1.6 مليون فدان بالمغرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:46 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الإعلامى محمد غانم، أنه تم تسليم 93 قطعة من المنطقة الخدمية الأولى بمشروع الـ 1.5 مليون فدان فى منطقة المغرة لافتتاح المشروعات الخدمية بها خلال الشهور القادمة.

وأكد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المنطقة الخدمية الأولى فى المغرة سوف تشهد افتتاح مشروعاتها، لخدمة المزارعين والمستثمرين خلال الشهور القادمة، لدعم التنمية الزراعية بأراضى الـ 1.5 مليون فدان، لافتا الى انه تم الغاء تخصيص نحو 20 قطعة مشروع خدمى للمتقاعسين الذين تخلفوا عن توقيع العقود فى الموعد القانوني. 

وأوضح غانم أن أراضى المشروعات الخدمية تم توزيعها على المنتفعين بالتمليك أو حق الانتفاع من خلال مزاد علنى وأعلنت شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على المشروع أن يوم 15 يونيو الماضى هو اخر موعد لتوقيع عقود المشروعات الخدمية.



https://www.youtube.com/watch?v=qrYRtXMcb64
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التنمية الزراعية: ندرس 5 تيسيرات للمنتفعين بأراضي بئر العبد ورابعة فى سيناء.. فيديو

مزارعو شرق العوينات يطالبون بشبكات للكهرباء.. فيديو

حنورة: إسناد توصيل الكهرباء لأراضى الـ 1.5 مليون فدان للقطاع الخاص | فيديو

باستثمارات 7 مليارات جنيه.. توصيل الكهرباء لأراضي الـ 1.5 مليون فدان.. والانتهاء خلال عامين

انتهاء مهلة توقيع عقود المنشآت الخدمية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.. فيديو

لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور

ترشيحاتنا

أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط

بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا .. اجتماع لمكتب الاتحاد الإفريقي غدا عن سد النهضة

كلوب يكافئ الشباب.. تشيلسي يهدي محمد صلاح لقب الدوري الحقيقي بعد 6 سنوات

جريمة بشعة وخطة شيطانية.. بسمة وهبة تعلق على واقعة فتاة الدقهلية

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

بفستان تايجر .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شاهد.. حريق عشش رأس البر

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكول سلو

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط