تشغيل 93 مشروعا بأول منطقة خدمية في أراضي الـ 1.6 مليون فدان بالمغرة

أكد الإعلامى محمد غانم، أنه تم تسليم 93 قطعة من المنطقة الخدمية الأولى بمشروع الـ 1.5 مليون فدان فى منطقة المغرة لافتتاح المشروعات الخدمية بها خلال الشهور القادمة.





وأكد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المنطقة الخدمية الأولى فى المغرة سوف تشهد افتتاح مشروعاتها، لخدمة المزارعين والمستثمرين خلال الشهور القادمة، لدعم التنمية الزراعية بأراضى الـ 1.5 مليون فدان، لافتا الى انه تم الغاء تخصيص نحو 20 قطعة مشروع خدمى للمتقاعسين الذين تخلفوا عن توقيع العقود فى الموعد القانوني.





وأوضح غانم أن أراضى المشروعات الخدمية تم توزيعها على المنتفعين بالتمليك أو حق الانتفاع من خلال مزاد علنى وأعلنت شركة الريف المصرى الجديد صاحبة الولاية على المشروع أن يوم 15 يونيو الماضى هو اخر موعد لتوقيع عقود المشروعات الخدمية.











