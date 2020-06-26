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توك شو

بسمة وهبة تهاجم مجانين الشهرة على السوشيال ميديا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:31 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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البهي عمرو
استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، سعي البعض للشهرة والمال، وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة العادات والتقاليد والدين، قائلة: "إيه الرخص ده؟.. أعمل اللي انت عايزه بس احترام".

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "عشنا وتربينا على مفاهيم الدين الصحيح، وأننا عبيد الله، وهذا ما نعرفه ونؤمن به، لكن الآن فيه عبيد اللايك والشير وعداد الشهرة والمشاهدات.. ما بين شباب وبنات وأسر وستات ورجال خلعوا وجه الحياء وثوب الأخلاق والعادات والتقاليد والدين، وعلى استعداد لفعل أي شيء للشهرة، ولأجل السوشيال ميديا، و يلموا فلوس ويعملوا إعلانات، وبيشتغلوا أي حاجة.. اللى بتستغل جسمها زى حالة مودة وحنين واللى بيستغل أمه".

وأكدت أنها ليست ضد الحرية والتعبير عن الآراء والمواهب، قائلة: "انا مش ضد حرية أي شخص يعبر عن نفسه ومواهب.. لكن هناك فرق بين الحرية والابتذال والاستغلال للنساء والأطفال".

وأضافت:"جنوب وهبل ومشاهد تختلف عن قيم المجتمع.. جرائم كثيرة مستخبية تحتار ستار التسالي والموهبة".

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