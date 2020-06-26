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رياضة

أخبار الرياضة.. ليفربول يتوج بـ لقب الدوري الإنجليزي..الزمالك يوجه الشكر لمدير التعاقدات.. إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بـ كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أصيب سيد رسلان عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ، بفيروس كورونا المستجد ، اليوم وذلك بعد التأكد من المسحة والتحليل.


أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.


كشفت مصادر خاصة عن إصابة السيدة هدي موسي لطفي والدة المهندس خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا .


وجهت إدارة نادي الزمالك الشكر إلى شريف إسلام مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأبيض.



أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن حمزة المثلوثي ظهير أيمن فريق الصفاقسي، أنهى اتفاقه مع نادي الزمالك للانتقال إلى القلععة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


نفى مصدر مقرب من طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ما تردد بشأن وجود مفاوضات لضمه إلى نادي ألميريا الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


على الرغم من تحذيرات عمدة ميرسيسايد لجماهير نادي ليفربول بعدم النزول إلى الشوارع في حال تتويج فريقها بلقب البريميرليج، إلا أن جماهير "الريدز" خرجت في الشوارع لتحتفل بالتتويج الغالي.



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