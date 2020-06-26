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منوعات

بعد قرارات الحكومة بفتح الكافيهات والمحال التجارية.. هاشتاج هتعمل ايه يوم السبت؟.. يتصدر تويتر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:52 ص
المحال والكافيهات
المحال والكافيهات
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محمد بدران
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # هتعمل ايه يوم السبت وذلك بعد قرار الحكومة بعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وتحديدا عودة الكافيهات المقاهي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

‏خلاص اتعودنا على قعده البيت 😴  ‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت.

‏‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت
أنا عايز أبقي من ال 25%.

‏هعمل حاجات كتشيييير اوووى😂😂😂 ‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت.


‏‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت
في ليلة الجُمعه : صلوا علي من أشرق الكون بنوره 💛💜👑 ‎#سلمي_HBD_موده.

‏‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت القهوة اللي هلاقي فيها اكتر من 25% متزعلش مني 😷.

‏مش هنزل علشان هيبقا زحمه ومفيش تباعد اجتماعي 😊‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت.

‏هبدا بالدعاء والتوكل على الله والتحصن به والصلاه والسلام على رسول الله  ‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت.

‏هاخد معايا شوية شاي من البيت واروح القهوه اطلب ميه مغليه ‎#هتعمل_ايه_يوم_السبت.

و‎أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 8 قرارات حكومية جديدة، الثلاثاء الماضي، بشأن ضوابط والاجراءات الوقائية الجديدة حول خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

                     ‎وجاءت القرارات كالتالي:

السماح بعمل النقل الجماعي من الرابعة فجرا حتى منتصف الليل 


إعادة فتح المطاعم والمقاهي بنسبة 25 % من طاقتها الاستيعابية مع حظر استخدام الشيشة


فتح المساجد والكنائس فى الصلوات اليومية مع تعليقها فى الشعائر الأسبوعية


إعادة فتح المسارح ودور السينما بنسبة 25 %


تعليق العمل بـ دور المناسبات وأماكن الوضوء بـ دور العبادة 


استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى إشعار أخر 


غلق المطاعم والمقاهي والنوادي الساعة العاشرة مساءا


غلق المحال العامة الساعة التاسعة مساءا

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