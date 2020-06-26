تيشيرت أبيض.. وفاء قمر تتألق في إطلالة كاجوال

نشرت الفنانة وفاء قمر ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "انستجرام".





وظهرت وفاء قمر بإطلالة صيفية داخل حديقة منزلها ترتدى تيشيرت باللون الابيض ونظارة شمس وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة إنسيابيه.





يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر إبريل عام 2017، وتمر هذا الشهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.





كان آخر أعمال وفاء قمر فى الدراما التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" وعرض فى رمضان قبل الماضى.





شارك فى بطولته الفنان محمد عادل امام تارا عماد، عمر مصطفى متولى، أحمد فتحى، إدوارد، وأخرون، تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.



