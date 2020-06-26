AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تيشيرت أبيض.. وفاء قمر تتألق في إطلالة كاجوال

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:42 ص
وفاء قمر
وفاء قمر
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة وفاء قمر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "انستجرام". 

وظهرت وفاء قمر بإطلالة صيفية داخل حديقة منزلها ترتدى تيشيرت باللون الابيض ونظارة شمس وتركت شعرها الأصفر منسدلا على كتفيها بطريقة إنسيابيه.

يُذكر أن وفاء قمر تزوجت من الفنان هيثم محمد في شهر إبريل عام 2017، وتمر هذا الشهر الذكرى الثانية لزواجهما، وأثارت الفنانة الجدل أثناء عقد قرانها بفستان زفاف أبيض قصير جدا، وتعرضت لانتقادات كثيرة.

كان آخر أعمال وفاء قمر فى الدراما التليفزيونية مسلسل "لمعى القط" وعرض فى رمضان قبل الماضى.

شارك فى بطولته الفنان محمد عادل امام تارا عماد، عمر مصطفى متولى، أحمد فتحى، إدوارد، وأخرون، تأليف حازم الحديدي، إخراج عمرو عرفة.

View this post on Instagram

صباح الانوار #وفاء_قمر 💓

A post shared by Wafaa Qamar (@wafaaqamar) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشتوني..وفاء قمر تهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان.. شاهد

وفاء قمر تشعل تيك توك بتقمص شخصية إيمي سمير غانم

بـ كاب ونظارة.. سمية الخشاب تتألق فى إطلالة كاجول.. شاهد

وفاء قمر تنشر فيديو جديدا على تيك توك.. شاهد

بفستان أسود أنيق.. وفاء الكيلانى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

بكاش مايوه .. شاهد أول ظهور لـ زوجة محمد الشرنوبى بعد عقد قرانهما

ترشيحاتنا

كلمات وتعبيرات شائعة نستخدمها في حياتنا اليومية دون علم بأصلها التاريخي

جماهير ليفربول تحتفل بالبريميرليج في الشوارع.. رغم تحذيرات الشرطة.. فيديو

هذا الهاتف ينفد بعد طرحه للبيع بعدة دقائق بالهند.. تعرف عليه

بفستان تايجر .. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها

شوبير يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن تجديد عقد فايلر

بعد بحثها عن عريس.. فتاة الفيسبوك: عايزة اشتغل

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

بعد مذكرة الخرطوم لمجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يغازل السودان

2533 حالة وفاة.. الصحة تعلن تعافي 16338 مصابا بفيروس كورونا

ظهور نادر لـ رياض الخولي مع زوجته بطلة مسرحية المتزوجون.. شاهد

النادى يجرى تغييرات كبيرة.. الزمالك يوجه الشكر لمديرالتعاقدات

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

فوائد لا تتوقعها لتناول البيض

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

شاهد.. حريق عشش رأس البر

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

إصابة والدة أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص جريء .. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور