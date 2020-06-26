عرض الأسبوع.. اشتري آيفون 6S بـ 1950 جنيها.. تفاصيل

3D Touch Display ، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقدم iPhone 6S أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة صغيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية معقولة سعة 1745 ميللى أمبير، وميزة، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.



