عرض الأسبوع.. اشتري آيفون 6S بـ 1950 جنيها.. تفاصيل

يعانى بإستمرار عاشقو الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون بسبب سعره المرتفع مقارنة بالهواتف الأخري، إلا أنه بالرغم من ذلك فهو يقدم تجربة أداء سلس وتصميم مبهر، و لازالت الفرصة أمامك لإقتناء واحد من اشهر إصدارات آيفون، وهو iPhone 6S بأقل سعر ممكن.
وبحسب موقع تك رادار التقني، تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 6S سعة 16 جيجابايت، عبر متجر bestbuy الشهير والمعتمد من شركة آبل، باللون الذهبي مقابل 120 دولار أمريكي، ما يعادل 1950 جنيهًا مصريًا.
ويقدم iPhone 6S أداءًا جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة صغيرة، ويحمل تفاحة أبل الفاخرة، مع بطارية معقولة سعة 1745 ميللى أمبير، وميزة 3D Touch Display، بالإضافة لكاميرا أساسية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.
كما يمتلك الهاتف معالجًا قويًا من نوع Apple A9 ثنائي النواة 1.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 2 جيجابايت، وبدون إضافة كارت ذاكرة خارجية، كما أنه متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13.
تستطيع شراء نسختك من الهاتف باللون الذهبي سعة 16 جيجابايت عبر هذا الرابط.