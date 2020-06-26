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فن

مفاجأة جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:32 ص
جوني ديب و آمبر هيرد
جوني ديب و آمبر هيرد
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شروق ابراهيم
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تطورات جديدة في قضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الامريكية آمبر هيرد ، والتي تشغل الرأي العام العالمي منذ اكثر من 3 سنوات بسبب تبادل الاتهامات بين بعضهم البعض. 

وقالت الصحيفة البريطانية ان تفاصيل القضية كشفت عن ان جوني ديب توسل الى مساعده الخاص بتوفير له ما يسمى " حبوب السعادة" بسبب شعوره بالاكتئاب، وذلك قبل مزاعم آمبر هيرد بأنه تعدى عليها بالضرب.

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وقالت صحيفة ذا ميرور البريطانية، ان امبر هيرد كانت تراسل المليونير الشهير أليون ماسك وكانت تسجل اسمه بـ rocket man وذلك خلال فترة زواجها من جوني ديب. 

واشارت الصحيفة البريطانية التي نشرت تفاصيل المحادثات بين امبر هيرد واليون ماسك، إنها كانت بتاريخ يوم 22 مايو في 2016 أي قبل يوم من تقدم الممثلة الأمريكية بطلب طلاق من جوني ديب للمحكمة الامريكية وقبل شهر من ارتباطها بالملياردير الشهير. 

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