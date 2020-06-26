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رياضة

مصر المقاصة ينضم لـ الزمالك ويطالب بمقابلة رئيس الوزراء

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف بكري سليم المدير التنفيدي لـ نادي مصر المقاصة عن موقف النادي النهائي بشان استئناف بطولة الدوري المصري مؤكدا ان النادي يضم صوته لـ صوت مرتضى منصور رئيس الزمالك بضرورة مقابله مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد بكري سليم في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن مرتضى منصور يتحدث بـ اسم كل اندية الدوري المعترضه على استئناف البطولة مشددا ان الاندية ترغب في الحديث مع مدبولي عن صعوبات استئناف البطولة.

وأضاف أن مصر المقاصة لا يمانع استئناف البطولة ولكن من الممكن ان يتم خوض دورة تنشيطيه للاعبين قبل عودة الدوري بشكل رسمي لـ محاكاه ما يمكن ان يحدث من أزمات حال عاد الدوري.


وأكمل أن مصر المقاصة يوافق على تتويج الاهلي بلقب الدوري الإنجليزي حال تم الغاء الموسم بشرط ان يبدا الموسم الجديد في موعده بشكل سليم و صحيح.

كما طالب مصر المقاصة بـ ضرورة الضغط على الشركة الراعية من أجل صرف مستحقات مباريات الدوري الثاني.


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