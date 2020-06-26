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أخبار البلد

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار، نستعرض مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة الموافق 26-6-2020.

وتوفر هيئة السكة الحديد قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة. 

وأعلنت وزارة النقل، عن قيام هيئة السكة الحديد بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري .

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا وذلك بدءًا من  14 يونيو الماضى.

وأضافت الهيئة في بيان، أنه سيتم تشغيل ٦ قطارات إضافية وهم قطاري ٤٩٢/٤٨٧ طنطا شربين والعكس وقطاري ٣٢١/٣٢٠ شبين القناطر القاهرة والعكس وقطاري ٦٩/٣٨ المنصورة/دمياط والعكس وتعديل مواعيد ٣٦ قطارا وامتداد ٤ قطارات علي الوجهين القبلي والبحري على ان يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على كل خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد الحظر وبما يخدم مصالح جمهور الركاب ليصل إجمالي القطارات الشغالة يوميا بخطوط الهيئة الى ٦٩٨ قطارا.

وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات اليوم...
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 26-6-2020
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