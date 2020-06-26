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تعليم

اختبار إلكتروني لطلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر للمسجلين في دورة شهر يونيو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:05 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الازهر أنه سيتم عقد اختبار الكترونى للطلاب المسجلين في دورة 13 يونيو 2020 صباح اليوم الجمعة وفق الضوابط الاتية:

ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 10صباحا حتي الساعة 10:45 مساءا، ومن الساعة 6 مساءا حتي الساعة 6:45مساءا

وتكون مدة الامتحان 45 دقيقة، وبالنسبة للطلبة التي تم ارسال رقم المسلسل اليهم تم بالفعل مراجعة أبحاثهم، أما الطلبة الذين قاموا بارسال الأبحاث الخاصة بهم لا يتم إرسال البحث مرة اخري وجاري مراجعة أبحاثهم.

ويشترط للنجاح بالدورة أداء الامتحان وتسليم البحث، وفي حالة سقوط احد الشرطين يعتبر الطالب راسب

أما الطلبة الذين ارسلو ابحاثهم وجاري مراجعتها يقومو بتسجيل (000) في خانه رقم المسلسل في نموذج التسجيل في الامتحان، ولن يتم استلام او الالتفات لاي بحث بدورة 13/6/2020 يتم ارساله بعد يوم 25/6/2020
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