اختبار إلكتروني لطلاب التربية العسكرية بجامعة الأزهر للمسجلين في دورة شهر يونيو

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الازهر أنه سيتم عقد اختبار الكترونى للطلاب المسجلين في دورة 13 يونيو 2020 صباح اليوم الجمعة وفق الضوابط الاتية:





ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 10صباحا حتي الساعة 10:45 مساءا، ومن الساعة 6 مساءا حتي الساعة 6:45مساءا





وتكون مدة الامتحان 45 دقيقة، وبالنسبة للطلبة التي تم ارسال رقم المسلسل اليهم تم بالفعل مراجعة أبحاثهم، أما الطلبة الذين قاموا بارسال الأبحاث الخاصة بهم لا يتم إرسال البحث مرة اخري وجاري مراجعة أبحاثهم.





ويشترط للنجاح بالدورة أداء الامتحان وتسليم البحث، و في حالة سقوط احد الشرطين يعتبر الطالب راسب



