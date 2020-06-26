الشرطة تتدخل بلا رحمة.. شغب في شوارع لندن بسبب الأغاني.. فيديو

هاجم ضباط الشرطة البريطانية حفل كان قد أقيم في أحد شوارع لندن بشكل غير قانوني.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، الذين حضروا الحفل غير المرخص عزفوا موسيقى مزعجة وبصوت مرتفع في وقت متأخر، ليلة أمس الخميس، وكانت بدون ترخيص.





ويأتي إلغاء هذا الحفل وتفرقة الشرطة للموجودين بعد تعرض الذين حضروا حفل في شارع بريكستون للعنف أيضا يوم الأربعاء، وقالت الشرطة إنها استطاعت تفرقة كل الموجودين الساعة 2 صباحا، متابعة أنها لن تتهاون مع الحشود غير المرخصة لأي سبب.









ولم يرد تقارير مؤكدة عن إصابات خطيرة لحقت بالذين حضروا الحفل غير المرخص، ولجأت الشرطة إلى حضور بعض رجال الشرطة الحفل في زي مدني حتى يستطيعوا السيطرة عليهم.





وجاءت محاولة تفرقتهم بسبب إبلاغ الجيران عن مخاوفهم من الأصوات الصاخبة في الشارع، وقالت سكوتلاند يارد إن الشرطة تستهدف المزيد من الأحداث الموسيقية غير المرخصة وحجب الحفلات في جميع أنحاء لندن بعد إصابة 22 ضابطا في منطقة أنجيل تاون.





ويظهر في مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحطم سيارات الشرطة، ورشق الضباط بالقنابل خلال اشتباكات مع حشد كبير.



