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اقتصاد

لإصلاح أحد الخطوط.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بحلوان غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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آمنه عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم انقطاع المياه عن المناطق التالية ( تقسيم النصر للسيارات - وادي حوف - حدائق حلوان - عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد السبت وحتي الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرآ لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخد محطة مياه شمال حلوان.

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‎وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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