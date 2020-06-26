اللقطات الأولى لانفجار طهران.. فيديو

وأفاد التليفزيون الرسمي الإيراني بأن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي انفجار وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.





وصرح داود عبدي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، بأن الانفجار وقع في خزان للغاز في منطقة بارشين شرق طهران، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.





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وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن السلطات تعمل على التحري حول سبب الانفجار.





من جانبها قالت وكالة "نور نيوز" المقربة من "الحرس الثوري" إنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع.





وأفادت وكالة أنباء "إيسنا" الرسمية الإيرانية، بأن الانفجار الضخم الذي هز شرقي العاصمة طهران، ناجم عن انفجار خزان غاز صناعي بإحدى منشآت وزارة الدفاع.