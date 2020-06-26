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أخبار البلد

مجلس الوزراء: مساعدات مالية ومواد غذائية وفرش منزل أسرة العسيرات بسوهاج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء رصد الاستغاثة التي تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي تشير إلى وجود أسرة فقير  بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج تحتاج إلي تقديم مساعدات مالية ومواد غذائية وفرش المنزل، حيث يظهر من خلال الصور التي تم تداولها بالمنشور سوء الحاله المعيشية للأسرة وتهالك محتويات المنزل. 

واكد يونس انه تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج  بدراسة حالة الأسرة وتقديم الدعم اللازم، ومن خلال بحث الحالة .
واشار الى انه تم دعم الأسرة بمساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ٣٠٠ جنيها لمدة ستة أشهر وشراء عدد ٦ سراير بالمراتب والمفارش ودعم الأسرة بعدد ٤ كراتين مواد غذائية تحتوي على كافة الاحتياجات.

واكد يونس انه جار إنهاء اجراءات تسجيل الأسرة ببرنامج الدعم النقدي المشروط بعد استيفاء المستندات اللازمة.
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