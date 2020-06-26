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أخبار البلد

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون يجب مراعاتها خلال يوليو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:54 م
زراعة الزيتون
زراعة الزيتون
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة مصورة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الزيتون مراعاتها، خلال شهر يوليو:


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وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا:اهم العمليات 
1-التخلص من السرطانات اسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة
2- ذيادة عدد النقاطات مع تقدم الاعمار الصغيرة بهدف توفير كمية ارطوبة اللازمة لذلك
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-ضبط عمليات الري و عدم الافرط في الري
5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

ثانيا التسميد
ا- الأشجار التى  تروى بالغمر
الاشجار عمر سنة الى عامان يتم اضافة 100 جم الى 150جم سلفات نشادر او نترات نشادر
  يتم اضافة 300 جم سلفات نشادر للاشجار اكبر من 3 سنوات
 يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر
ب-  تسميد اشجار الزيتون التى التى تروى بالتنقيط
الربة الاولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية -  يضاف 3ك سماد مركب 19 – 19 – 19
الرية الثالثة  -  يضاف 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الربعة -  يضاف 1لتر حامض امينى للفدان مدة  شهر
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيترك مرة كل 15 يوم
التسميد الورقى
ملحوظة- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض  نقص العناصر على الاشجار يكرر ويتم كما  ياتى  350جم حديد مخلبى+ 150جم ذنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص)

ثالثا: برنامج الري 

شهر يوليو السنة الأولى 25 لتر/شجرة
             السنة الثانية 28 لتر/ شجرة
             السنة الثالثة 30 لتر/ شجرة
             السنة الرابعة 30:35 لتر/ شجرة
             السنة الخامسة 40:55 لتر/ شجرة
             السنة السادسة 55:60 لتر/ شجرة
 و معدل الري 3 ريات في الاسبوع لتفادي امراض اعفان الجذور

ملحوظة في حالة وجود اي اضربات علي الأشجار و يرجع ذلك علي حسب نوع التربة يتم خلاها تقليل او زيادة المياة

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لترماء
2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب
لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة او سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة او موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة
3-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني
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