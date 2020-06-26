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تعليم

التعليم: عقمنا اللجان والمعامل استعدادا لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية غدا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:13 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه سيؤدي ابتداءا من غد السبت أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.

وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه قد اطمأن اليوم من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، واستعدادات ارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، و أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، مشددا على ضرورة إجراء فحص لدرجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، استعدادات اللجان للامتحانات العملية للدبلومات الفنية (الدور الأول)، والتي من المقرر عقدها غدًا السبت الموافق 27 يونيو 2020، للتأكد من تطبيق والالتزام بالمعايير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب. 

وزار نائب الوزير للتعليم الفني، مدارس باحثة البادية الثانوية التجارية (بنات)، ومدرسة طلعت جرب الثانوية الصناعية (بنين)، ومدرسة العباسية الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة العباسية الثانوية الصناعية (بنات)، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، والأستاذ هاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني.
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