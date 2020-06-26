التعليم: عقمنا اللجان والمعامل استعدادا لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية غدا

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه سيؤدي ابتداءا من غد السبت أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، داخل 1377 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.





وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه قد اطمأن اليوم من إجراء تعقيم اللجان والمعامل قبل الامتحان، واستعدادات ارتداء أدوات الوقاية الشخصية (قناع الوجه، الكمامة، قفاز اليد)، و أدوات التعقيم التى سيتم توزيعها على الطلاب، مشددا على ضرورة إجراء فحص لدرجة حرارة الطلاب والحرص على التباعد الاجتماعي.



