افتتاح متحف الغردقة الأثري للزوار وسط إجراءات صحية.. فيديو





وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فى تصريحات لـ "سكاي نيوز"، أنه تم اتخاذ العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية، ضد فيروس كورونا.





ويضم متحف الغردقة حوالى 1200 قطعة أثرية تعرض بداخله، من ضمنها مقتنيات لأسرة محمد على باشا والتى تعرض لأول مرة، حيث كان معظمها فى مخازن وزارة الآثار.





افتتاح متحف الغردقة مرة أخرى يضفى طابعا ثقافيا على الغردقة بعدما كان يزورها السائحون للسياحة الشاطئية فقط.

افتتحت وزارة الآثار متحف الغردقة بعد إغلاق 3 أشهر بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول مكان أثرى يستقبل السائحين بعد افتتاحه مرة أخرى عقب أزمة كورونا.