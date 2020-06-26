ظهور مميز لـ سمر يسري بصحبة والدتها على الشاطئ.. صور

نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سمر يسرى، بصحبة والدتها خلال قضاء الإجازة الصيفية ترتدى بادى باللون الرمادى وقبعة ونظارة شمس.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى الماكياج على الألوان التي تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به.



يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.



ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.





