يارب يعجبكم .. محمد سلام يروج لمسلسله الجديد «جمجوم وبم بم»

كشف الفنان محمد سلام، عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.





ونشر محمد سلام، بوستر المسلسل عبر حسابه على موقع "إنستجرام، وظهر فيه بصحبة الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، وهما يرتديان زيا يُشبه ذلك المستخدم في مكافحة الحشرات.







وعلق على الصورة التي نشرها " m0hamed.sallam #جمجوم_وبم_بم (#الشركة_الالمانية_لمكافحة_الخوارق) إبتداء من ٩ يوليو علي #شاهد_vip يا رب يعجبكم ان شاء الله".



