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فن

يارب يعجبكم .. محمد سلام يروج لمسلسله الجديد «جمجوم وبم بم»

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:23 م
جمجوم وبم وبم
جمجوم وبم وبم
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محمد بدران

كشف الفنان محمد سلام، عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.


ونشر محمد سلام، بوستر المسلسل عبر حسابه على موقع "إنستجرام، وظهر فيه بصحبة الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، وهما يرتديان زيا يُشبه ذلك المستخدم في مكافحة الحشرات.


وعلق على الصورة التي نشرها " m0hamed.sallam #جمجوم_وبم_بم (#الشركة_الالمانية_لمكافحة_الخوارق) إبتداء من ٩ يوليو علي #شاهد_vip  يا رب يعجبكم ان شاء الله".


مسلسل "جمجوم وبم بم"، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وكان يحمل اسم "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، إخراج إسلام خيرى، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.

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