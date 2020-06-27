فى 6 سنوات فقط.. الإسكان ترفع تغطية الصرف الصحي بنسبة 300%

وتابع إسماعيل، أن هذا القطاع شهد تحديا كبيرا لعدة عوامل أنه يشمل مناطق حضرية ومناطق ريفية وكان التركيز خلال سنوات طويلة منصبا أكثر على تغطية مياه الشرب، إلا خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2014 وبدأ التركيز ينصب على النهوض بهذا القطاع.





وأشار إلى أن نسبة تغطية المدن بخدمات الصرف الصحى تصل إلى 94% تقريبا فى حين كانت تغطية القرى منخفضة تصل إلى 11% فقط حتى عام 2014 وتمت مضاعفتها لاكثر من 3 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية لتتجاوز 32%.





وبرغم أن الوزارة أنجزت مشروعات لتغطية 45% من إجمالى مساحة مصر بخدمات الصرف الصحى، إلا أن القطاع لا يزال يشهد تحديا كبيرا ونسبة تغطية كبيرة ما زالت في انتظار التنفيذ تصل إلى 65% من إجمالى المساحة المتبقية بالقرى.



