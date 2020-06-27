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اقتصاد

فى 6 سنوات فقط.. الإسكان ترفع تغطية الصرف الصحي بنسبة 300%

السبت 27/يونيو/2020 - 03:01 ص
محطات مياه وصرف صحي
محطات مياه وصرف صحي
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية و المرافق، إن الدولة تعمل بشكل مكثف على تطوير ملفات المرافق وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتى حققت به إنجازا كبيرا على مدار السنوات القلية الماضية من زيادة تغطية شبكات المياه التى وصلت إلى 98% تغطيتها لجميع انحاء مصر.

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وأوضح نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذه التغطية بخلاف زيادة عدد وإنتاجية محطات تحلية مياه الشرب التى ضاعفت طاقتها الانتاجية عدة مرات، وصرف صحى القرى الذى ارتفعت تغطيتها من 11% إلى 45% خلال 6 سنوات فقط بدءا من منتصف عام 2014 حتى الآن.

وتابع إسماعيل، أن هذا القطاع شهد تحديا كبيرا لعدة عوامل أنه يشمل مناطق حضرية ومناطق ريفية وكان التركيز خلال سنوات طويلة منصبا أكثر على تغطية مياه الشرب، إلا خلال السنوات القليلة الماضية منذ 2014 وبدأ التركيز ينصب على النهوض بهذا القطاع.

وأشار إلى أن نسبة تغطية المدن بخدمات الصرف الصحى تصل إلى 94% تقريبا فى حين كانت تغطية القرى منخفضة تصل إلى 11% فقط حتى عام  2014 وتمت مضاعفتها لاكثر من 3 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية لتتجاوز 32%.

وبرغم أن الوزارة أنجزت مشروعات لتغطية 45% من إجمالى مساحة مصر بخدمات الصرف الصحى، إلا أن القطاع لا يزال يشهد تحديا كبيرا ونسبة تغطية كبيرة ما زالت في انتظار التنفيذ تصل إلى 65% من إجمالى المساحة المتبقية بالقرى.

وتابع، تسعي الدولة لتوفير تمويلات كبيرة للقطاع، خاصة أن تغطية 100% من مساحة مصر بخدمات الصرف الصحي يحتاج لتمويل كبير قد يصل إلى 300 مليار جنيه فى أقرب التقديرات، بخلاف عدة سنوات من العمل المتواصل.
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