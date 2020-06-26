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بين الناس

كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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ميرنا محمود -صلاح المهدي - عمرو سيد
شهدت القهاوي المصرية ، اليوم، الاستعدادات الأخيرة للفتح، غدا السبت، بعد إغلاق دام ٩٠ يوما.

واستعدت المقاهي بتطبيق الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الحكومة للحد من فيروس كورونا ، ومنها ما يلي:

1- وجود ملصقات لمن يشعر بأعراض كورونا؛ يفضل عدم دخول المقاهى والمطاعم.

2- التأكيد علي العاملين بالمكان على أن يرتدوا كمامات وقفازات.

3- الالتزام بعدم دخول نسبة أكثر من 25% وقياس الحرارة قبل الدخول، وإن لم يلتزم بالاشتراطات فسيتم غلق المكان.

ورصدت عدسة "صدى البلد" التجهيزات الأخيرة للمقاهي استعدادا للفتح غدا.

وكان  "مدبولي" قد قال، خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا الثلاثاء الماضي، إنه بداية من 27 يونيو، ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.

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وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.

وتابع أنه اعتبارا من السبت سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية وتعليق الصلوات الأسبوعية، مضيفا أنه سيتم استمرار تعليق العمل بدور المناسبات، أما السينمات والمسارح ستفتح اعتبارا من السبت بنسبة إشغال لا تتعدى 25%.
كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور
كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور
كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور
كيف استعدت المقاهي لاستقبال روادها غدا؟.. فيديو وصور
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