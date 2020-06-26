وصول جهاز PCR لمستشفى حميات نجع حمادي

.أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول جهاز PCR لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادى.
وأشار محافظ قنا، إلى أن الجهاز الجديد سوف يخدم المواطنين بمدن شمال المحافظة، و يخفف عنهم عبء انتظار نتائج التحاليل.
وأنه سوف يتم تركيب الجهاز وبدء العمل به خلال أسبوع بهدف المساهمة فى سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يسهم فى تحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.
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وفى سياق متصل تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أقسام مستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية.
كما تفقد تواضروس، أعمال التطوير بالمستشفى والتى تشمل تركيب شبكة غازات بالغرف وقسم العناية المركزة بعدد ٨ أسرة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.