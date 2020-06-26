AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول جهاز PCR لمستشفى حميات نجع حمادي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:57 م
وصول جهاز PCR لمستشفى
وصول جهاز PCR لمستشفى حميات نجع حمادى
Advertisements
يوسف رجب

.أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول جهاز PCR لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادى.



وأشار محافظ قنا، إلى أن الجهاز الجديد سوف  يخدم المواطنين بمدن شمال المحافظة، و يخفف عنهم عبء انتظار نتائج التحاليل. 

وأنه سوف يتم تركيب الجهاز وبدء العمل به خلال أسبوع بهدف المساهمة فى سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يسهم فى تحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

اقرأ أيضًا :

وفى سياق متصل تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أقسام مستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية.


كما تفقد تواضروس، أعمال التطوير بالمستشفى والتى تشمل تركيب شبكة غازات بالغرف وقسم العناية المركزة بعدد ٨ أسرة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى الحميات في قنا يتسلم أجهزة ومستلزمات طبية لرفع كفاءته

وزيرة الصحة: 225 إصابة من أصل 495 سجلت أمس بدون أعراض.. فيديو

استمرار أعمال التطوير بمستشفيات الحميات والصدر لإضافة 60 سريرا جديدا

متعافون من كورونا: كلمات الشكر لن توفى الطاقم الطبى بمستشفى قنا العام حقه.. فيديو

محافظ قنا يتابع مستوى الخدمية الطبية بعدد من مستشفيات نقاده

جهاز متطور لتحليل 28 نوعًا من الفيروسات بمستشفى صدر الخارجة

ترشيحاتنا

إصابة النائب البرلماني هيثم الحريري بـ كورونا

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

شاهد.. لحظة هجوم أنثى دب على سيارة مسرعة لإنقاذ صغيرها من الموت دهسا

لطمة لتركيا.. واشنطن تطالب حكومة السراج بنزع سلاح الميليشيات وتهددها بعقوبات

بعد استقرار الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. دعاء مؤثر من ابنتها

لحظة اندلاع حريق داخل عقار بميدان العتبة.. فيديو

AdvertisementS

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

فضيحتك بجلاجل.. رواد السوشيال ميديا لـ ليلى سويف: بناتك مش متربية وإزاى بتدرسى فى الجامعة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

وحدة مفخخة.. إثيوبيا على حافة التفكك أمام عين آبي أحمد

جبروت امرأة.. تقتل طفلتيها أثناء نومهما وتدعى اختناقهما بالغاز في شبرا الخيمة

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

حفاظا على الأم والجنين.. الصحة تنصح بتأجيل الحمل في زمن كورونا

تفاصيل قتل أم لطفلتيها بشبرا الخيمة.. المتهمة : خنقتهما وحاولت الانتحار وأبوهم مش بيصرف علينا

ميليشيات الوفاق تهدد بشن هجوم على مدينة سرت

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قصة شعر جديدة .. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بفستان قصير

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

عطلة مجانية هذا الصيف.. قرية إيطالية تقدم عروضًا خيالية لجذب السائحين