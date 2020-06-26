وصول جهاز PCR لمستشفى حميات نجع حمادي

.أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن وصول جهاز PCR لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات نجع حمادى.





وأشار محافظ قنا، إلى أن الجهاز الجديد سوف يخدم المواطنين بمدن شمال المحافظة، و يخفف عنهم عبء انتظار نتائج التحاليل.