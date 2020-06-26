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محافظات

نقابة أطباء قنا: تواصل المحافظ مع الأطباء المصابين بكورونا ساهم في تحسن حالتهم الصحية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

أصدرت نقابة أطباء قنا، اليوم الجمعة، بيانا، تشيد فيه بدور محافظ قنا في متابعة المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا خلال عملهم في المستشفيات.

جاء نص البيان كالتالى " تتقدم نقابة أطباء قنا، بخالص التقدير للواء أركان حرب أشرف الداودى، محافظ قنا، لدوره في الاطمئنان على الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مستشفيات العزل، أو العزل المنزلي، ومتابعته المستمرة لحالتهم الصحية".

وأشاد الدكتور أيمن خضاري، نقيب أطباء قنا، بجهود محافظ قنا، في متابعة الأطباء المصابين و العمل على تذليل ما يواجهونه من عقبات خلال فترة العلاج التي يقضونها في المستشفيات أو المنازل.

وأضاف خضاري،أن التواصل الدائم من محافظ قنا، مع الأطباء المصابين كان ومازال له دور هام في ارتفاع الروح المعنوية لدى المصابين، ما كان له أثر إيجابي في تحسن حالتهم الصحية.

وأشار خضاري، إلى أن النقابة تطمح وتسعي خلال الفترة المقبلة لفتح مجال أوسع للتعاون مع محافظ قنا، للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، بما يساهم في خدمة المرضى من أبناء قنا.


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