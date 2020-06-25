تفعيل النداء الآلى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة في قنا





كلف الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، مسئولى المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة قنا، بتفعيل نظام النداء الآلى لتنظيم المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة ومنع تزاحمهم أمام الشبابيك.





جاء ذلك خلال تفقده للمركز التكنولوجى للإطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما كلف مسئولى الوحدة المحلية، بعمل إستراحة لإنتظار المترددين على المركز وتزويدها بالكراسى لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين و تطبيق الإجراءات الإحترازية التى أوصت بها وزارة الصحة المصرية.





و استمع نائب المحافظ، لشرح تفصيلى عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، و ألتقى عدد من المواطنين بالمركز للتعرف على آرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة لهم موجهًا بحسن التعامل مع المواطنين والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.





و أشار نائب المحافظ، إلى أن الهدف من إنشاء المراكز التكنولوجية هو دعم متخذى القرار بمعلومات آنية ودقيقة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة إسترجاع المعلومات والتيسير على الموظف فى أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية والمساعدة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار.

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