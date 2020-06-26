الزمالك يستعد لاستقبال الأعضاء بتعقيم النادي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي البدء في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل القلعة البيضاء استعداد لعودة الأعضاء إلى مقر النادي بجامعة الدول العربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت الأمور الوقائية بإرتداء الأعضاء للكمامات الواقية وتعقيم اماكن الجلوس المختلفة والخضوع لقياس درجة الحرارة والمرور من خلال “بوابات التعقيم”.









ويقوم بتطبيق الإجراءات الوقائية شريف حسين نائب مدير النادي من حيث تجهيز المقر بشكل كامل والتعقيم والتطهير بجميع النواحي.





ومن جانب آخر يتم نشر التعليمات للأعضاء والتي تتضمن عدم المصافحة وإتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأفراد داخل الحدائق والمتنزهات المختلفة والمباني الاجتماعية.