برلماني يشيد بمبادرة الصحة لتوفير الكشف والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على ضرورة أتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا الى أن أكثر المعرضين للاصابة كبار السن والمرأة الحامل واصحاب الامراض المزمنة.





وناشد" البطيخى" المواطنين" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة تأجيل الحمل والحفاظ على تعليمات الوزارة مطالبًا بضرورة تطبيق القانون على المخالفين عدم ارتداء الكمامات.





وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة الصحة بشأن توفير الدواء والكشف للأمراض المزمنة من الضغط والسكر وغيرها، متابعًا:" وزارة الصحة تبذل مجهود ضخم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن أن يلتزم ويعلم ذلك تمامًا".



