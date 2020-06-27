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برلمان

برلماني يشيد بمبادرة الصحة لتوفير الكشف والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

السبت 27/يونيو/2020 - 03:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
أكد سمير البطيخي عضو مجلس النواب، على ضرورة أتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لافتًا الى أن أكثر المعرضين للاصابة كبار السن والمرأة الحامل واصحاب الامراض المزمنة.

وناشد" البطيخى" المواطنين" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" بضرورة تأجيل الحمل والحفاظ على تعليمات الوزارة مطالبًا بضرورة تطبيق القانون على المخالفين عدم ارتداء الكمامات.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارة الصحة بشأن توفير الدواء والكشف للأمراض المزمنة من الضغط والسكر وغيرها، متابعًا:" وزارة الصحة تبذل مجهود ضخم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وعلى المواطن أن يلتزم ويعلم ذلك تمامًا".

وكان ذلك بعد أن نصحت وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع تنظيم الأسرة، السيدات إلى ضرورة تأجيل الحمل في زمن كورونا.

وأوضح تنظيم الأسرة اسباب منع الحمل في التالي:-

تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة.

تأثير فيروس كورونا المستجد على الجنين غير معروف.

قد تؤدي الحمى من أعراض فيروس كورونا المستجد إلى تشوهات خلقية في الجنين قد تصل إلى وفاته.

تأجيل الحمل قرار صحيح ومعقول، حتى تختفي كورونا وتزول.

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