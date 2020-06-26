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توك شو

فاروق الباز عن استغلال إثيوبيا لحديثه عن المياه الجوفية: كلام جرايد فارغ.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:50 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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اسراء صبري
قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري ومستشار رئيس الجمهورية، إنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن موضوع سد النهضة حاليا، حيث أصبح الملف في يد وزارة الخارجية، متابعا: ولا انا أعرف عن الموضوع شيء ولا حد يعرف عنه شيء.


وأضاف "الباز" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن نهر النيل أمر حيوي للغاية، وهو شيء لا يمكن التفريط فيه، ولذلك الدولة تقوم بالتحدث مع كل الأطراف والعالم.

وتابع: أن بتحول مصر الملف إلى مجلس الأمن سيجعل العالم يدرك موقفنا الحالي، وفي حالة حدوث أي شيء العالم هيقف معانا عشان لو عملنا حاجة بعد كدا".


وأوضح أن استغلال عدد من الصحف الإثيوبية لحديثه السابق عن المياه الجوفية في مصر يعتبر "كلام فارغ وكلام  جرايد"، معقبا: أن المياه الجوفية تختلف تماما عن مياه الأنهار، حيث إن المياه الجوفية تكونت منذ آلاف السنين والمياه الجوفية هتخلص، بس مياه الأنهار مبتخلصش".
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