AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة | كورونا يضرب الزمالك والجونة ودجلة .. ليفربول يستعد للاحتفال بالدوري .. وليفاندوفسكي الأفضل في ألمانيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:50 م
اخبار الرياضة فى
اخبار الرياضة فى صدي البلد
Advertisements
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار الرياضية حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعه عقب اجرائه لـ المسحة الطبية. 

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019 /2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق. 

قررت إدارة نادي وادي دجلة عزل 5 لاعبين بعد مخالطتهم ببعض اللاعبين المصابين في الاندية الاخرى بفيروس كورونا .

أعلن المتحدث الرسمي بـ اسم مدينه ليفربول عن الموافقه على اقامة موكب احتفال لـ الفريق عقب التتويج أمس بـ كاس الدوري الانجليزي بعد غياب دام لـ 30 عاما بشرط ان يكون الاحتفال عقب السيطره على الفيروس.

توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2019-2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يواصل احتفاله بـ عودة تدريبات ليفربول .. تفاصيل

رفض وتهرب والتزام.. موقف الأندية من عودة الدوري المصري

اليوم.. وادي دجلة أول فريق يعود للتدريبات الجماعية

أخبار الرياضة.. 40 مليون جنيه قيمة انتقال طاهر محمد للأهلي.. استمرار الشيشيني مع الزمالك.. واللجنة الخماسية تنتظر تقرير مصيرها

مدينة ليفربول توافق على إقامة موكب احتفالا بتتويج الفريق بـ الدوري الإنجليزي

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

ترشيحاتنا

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

فايلر يجدد عقده مع الأهلي ويرفض عرض أحد الأندية الهولندية

أخبار الزمالك | إصابة نجم الفريق بـ كورونا .. ومحمود علاء يغلق ملف الرحيل .. وحازم إمام يصدر بيانا ناريا

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

فاروق الباز عن استغلال إثيوبيا لحديثه عن المياه الجوفية: كلام جرايد فارغ.. فيديو

AdvertisementS

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة

اكتشف بالصدفة .. تفاصيل إصابة محمد عواد حارس الزمالك بـ فيروس كورونا

أخبار الزمالك | إصابة نجم الفريق بـ كورونا .. ومحمود علاء يغلق ملف الرحيل .. وحازم إمام يصدر بيانا ناريا

أخبار الأهلي..عبد الحفيظ يحسم موقف الشناوي من التجديد .. فايلر يرفض عرضا هولنديًا

بعد الاحتفال بالتتويج بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يشارك جمهوره بصورة جديدة

بعد 96 يوما من الحظر .. كورونا تجبر لاعبين على تغيير مهنتهم

رئيس الصفاقسي في حوار لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. لقب نادي القرن من حق الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع جيرالدو

فايلر يجدد عقده مع الأهلي ويرفض عرض أحد الأندية الهولندية

فريق تركي آل الشيخ.. إقالة جوتي مدرب ألميريا من منصبه

بيان ناري من حازم إمام بعد إصابة عواد: لن ننزل الملعب قبل القضاء على كورونا

أم الأهلاوية تبكي الوسط الرياضي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها على البحر