أخبار الرياضة | كورونا يضرب الزمالك والجونة ودجلة .. ليفربول يستعد للاحتفال بالدوري .. وليفاندوفسكي الأفضل في ألمانيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من الأخبار الرياضية حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا المستجد اليوم الجمعه عقب اجرائه لـ المسحة الطبية.





خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة وكذلك الجهاز الفني والإداري والعاملين بمنظومة كرة القدم لمسحتي اختبار استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019 /2020 وعودة التدريبات الجماعية للفريق.





قررت إدارة نادي وادي دجلة عزل 5 لاعبين بعد مخالطتهم ببعض اللاعبين المصابين في الاندية الاخرى بفيروس كورونا .





أعلن المتحدث الرسمي بـ اسم مدينه ليفربول عن الموافقه على اقامة موكب احتفال لـ الفريق عقب التتويج أمس بـ كاس الدوري الانجليزي بعد غياب دام لـ 30 عاما بشرط ان يكون الاحتفال عقب السيطره على الفيروس.





توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، مهاجم نادي بايرن ميونخ، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2019-2020.



