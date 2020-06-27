البرلمان يفتح ملف زيادة بدلات الطاقم الطبى الأحد المقبل.. النواب: مشروع قانون جديد يقدم حوافز وبدلات للجيش الأبيض.. ويعتبر بمثابة سند فى ظل وباء كورونا

زيادة حوافز الأطباء.. صحة النواب تكشف موعد مناقشة مشروع قانون المهن الطبية

برلمانية: مناقشة مشروع قانون لزيادة أعضاء المهن الطبية الأسبوع المقبل

%75 بدلات.. برلمانية تفند مميزات قانون المهن الطبية وتكشف موعد خروجه للنور





منذ ظهور فيروس كورونا، والجيش الأبيض يتصدى له بقوة ويفقد العديد من العناصر البيضاء التى تضحى بحياتها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون بدل المهن الطبية للبرلمان بشأن زيادة بدل المهن الطبية وتقديم حوافز إضافية للجيش الأبيض.









أكد سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل مجموعة من مشاريع القوانين التى تصب فى صالح الدولة والمواطن، وأبرزها مناقشة مشروع قانون تعديل شئون أعضاء المهن الطبية



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وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن مشروع قانون المهن الطبية يهدف لزيادة الحوافز والبدلات الخاصة بالطاقم الطبي والأطباء الذين يعتبروا بمثابة الجيش الجديد الأبيض المتصدر وباء كورونا العالمى.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع القانون يوم الأحد المقبل داخل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بحضور ممثلي من وزارة الصحة والجهات النقابية لسماع آرائهم فى هذا المشروع، مؤكدًا أن الحوافز والبدلات تدخل فى جدول الراتب الأساسى للجيش الأبيض.





وقالت ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان الأسبوع المقبل سيناقش عددا من التشريعات من خلال لجانه النوعية، وأبرزها مناقشة مشروع قانون تعديل شئون أعضاء المهن الطبية الأسبوع المقبل.



وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن الأطباء قاموا بجهود كبيرة من أجل التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولذلك قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون لصرف بدل المهن الطبية لما له من أهمية كبيرة فى ظل هذه الأزمة الراهنة.



ووجهت النائبة الشكر لكل أعضاء الطاقم الطبي لدورهم العظيم فى وباء كورونا المستجد، متابعة: "كل التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض".



وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل ستناقش أيضا عددا من الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن الأسبوع لآخر سيتم مناقشة مشروع الإجراءات الضريبية.







من جانبها، قالت ميرفت الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المهن الطبية سوف يكون بمثابة سند الأطباء والطواقم الطبية لما له من مميزات عديدة تصب فى صالح الجميع.









وأكدت "الشرقاوى" لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه المميزات صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمية، فضلا عن إنشاء صندوق لأعضاء المهن الطبية.









وأضافت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يقدم 75% بدلات أعضاء المهن، وصندوق الأعضاء يضمن حصول أهل المتوفى من الأعضاء على دعم، مؤكدة أنه سيتم مناقشة المشروع يوم الأحد القادم وسوف يتم عرضه على البرلمان الجلسة المقبلة يوم 5 يوليو للموافقة عليه.









جدير بالذكر أن مشروع القانون أدخل تعديلا على المادة الأولى بما يشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحي، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



