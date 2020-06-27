حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من فجر اليوم.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

وبدأت الصلاة فى المساجد من فجر اليوم وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بفتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية، بأنه سيتم الأذان لأداء الصلوات الخمس في المسجد بالأذان الأساسى بدون عبارة :"ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم".





فيما سيقتصر أذان النوازل على أذان ظهر الجمعة فقط، حيث اشتمل قرار مجلس الوزراء على عدم فتح دور العبادة لأداء الصلوات الرئيسية الأسبوعية "صلاة الجمعة"، وسيكون أذان النوازل لصلاة ظهر الجمعة كما يلى:





اللهُ أكبر، اللهُ أكبر .. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر





أشهد أن لا إلهَ إلا الله.





أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله.





أشهد أن محمدًا رسول الله.





ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.





ألا صلوا في رحالكم ظهرا.





الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.





جدير بالذكر أنه لمدة ثلاثة أشهر اعتاد المصريون على الاستماع إلى أذان النوازل عبر مكبرات الصوت في المساجد بعد قرار غلق المساجد الذى صدر مارس الماضى، حيث يتضمن أذان النوازل :"ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم".









وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، ضوابط فتح المساجد خلال اجتماعه بقيادات القطاع الديني لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتحها تدريجيًّا للصلوات الخمس، وتم خلال الاجتماع التأكيد على الآتي:





وتم فتح المساجد التي حددتها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية:





1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.





2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.





3. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.





4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.





5. عدم فتح مصليات السيدات.





6. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).





7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.





8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.





9. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.









أ. ضرورة ارتداء المصلين للكمامة.





ب. اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية).





جـ. وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها.





د. متابعة التطهير والتعقيم المستمر.





هـ . يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.









كما تطرق جمعة خلال الاجتماع الى عدد من الملاحظات





1- المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.





2- وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا.





3- في حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.





4- التحذير من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.



