حبس صاحب محل لحجبه 1000 علبة سجائر عن الجمهور بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس صاحب محل 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحجب 1000 علبة سجائر عن البيع بقصد رفع اسعارها بدائرة القسم.





وكان رجال أمن القاهرة قد تمكنوا من ضبط صاحب محل بدون ترخيص لقيامه بحجب 1000 علبة سجائر عن البيع بقصد رفع أسعارها .





وألقت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل سجائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة حلوان لحيازته كميات كبيرة من السجائر بالمحل ملكه مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وتبين أن المتهم قام بحجبها عن الأسواق والإمتناع عن بيعها للمواطنين والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع)، وبمواجهته إعترف بإدارته المحل "بدون ترخيص" ، وحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بأزيد من السعر المُقرر قانونًا لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



