السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

الـسبع المنجيات.. إذا مررت بضيق أو مشكلة أو كرب فعليك قراءة الآيات السبع المنجيات، بشرط أن تكون على يقين بأن الفرج لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فعن الإمام علي عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمه ذات يوم شيئا لو اراد سكان السموات والارض به سوءا ما قدروا عليه وان من قرأها وحملها معه غفر له يوم القيامة ومن قرأها ومسحها على نفسه كان عزيزا لدى الامراء والحكام وان كانوا غاضبين عليه لانوا له، وهي سبع آيات من القرآن الكريم وذكر بأن لها ثوابا عظيما في الدنيا والآخرة.
السبع المنجيات:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ...
السبع المنجيات:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ...
1- {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} "التوبة 51".
2- {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. الأنعام 17
2- {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. الأنعام 17
3- {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}. هود 6.
4- {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هود56.
5- {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} العنكبوت60.
6- {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}. فاطر2.
7- {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر 38.
4- {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هود56.
5- {وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} العنكبوت60.
6- {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}. فاطر2.
7- {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر 38.
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إذا أردت أن تنجح في شيء فقل:
- لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
الدعاء الذي هز السماء:
- ياودود ياودود، ياذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالاّ لما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسالك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني.
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دعاء الكرب:
-اللهم أني أسألك يامن يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، فإن لكل مسألة منك سمعًا حاضرًا وجوابًا عتيدًا، ولكل صامت منك علمًا نافعًا ناطقًا محيطًا، أسألك بمواعيدك الصادقة وإياديك الفاضلة ورحمتك الواسعه أن تفعل بي (تذكر حاجتك).
اقرأه بينك وبين نفسك سبع مرات، وبقلب مطمئن خاشع يزيل الكرب:
- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير.
دعاء الفرج
«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».
كما قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن العشر المنجيات ليست مجرد كلمات يذكرها المسلم ويرددها اللسان، ولكنها أسس منهجية تبني شخصية المسلم وتُكَوِّن عقله.
وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن العشر المنجيات هي ما عُرِف باسم الباقيات الصالحات وخمس أخرى إضافية، منوهًا بأن الباقيات الصالحات هي: «سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جاء البعض واستكمل هذه الخمسة بخمس كلمات أخرى وأطلق عليها جميعا العشر المنجيات».