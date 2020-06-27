كيف تساعد نفسك أو صديقك على التعافي من الإدمان؟

إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تهتم به مدمن للمخدرات أو الكحول، فإن إدراك المشكلة هو الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة، يعتقد الكثير من الناس أن بإمكانهم ركل المشكلة من تلقاء أنفسهم ، ولكن هذا نادرًا فما يعمل.

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كشف موقع كيدز هيلث عن أبرز النصائح التى تعالج الإدمان وهى تتمثل فيما يلي:



ابحث عن شخص تثق به للتحدث معه. قد يكون من المفيد التحدث إلى صديق أو شخص من عمرك في البداية ، ولكن الشخص البالغ الداعم والفهم هو أفضل خيار لك للحصول على المساعدة. إذا كنت لا تستطيع التحدث مع والديك ، فقد ترغب في الاتصال بمرشد مدرسي أو قريب أو طبيب أو معلم مفضل أو زعيم ديني.

لسوء الحظ ، التغلب على الإدمان ليس بالأمر السهل. من المحتمل أن يكون الإقلاع عن المخدرات أو الشرب من أصعب الأشياء التي قمت بها أنت أو صديقك على الإطلاق. إنها ليست علامة ضعف إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مهنية من استشاري أو معالج مخدرات مدرب. يحتاج معظم الأشخاص الذين يحاولون التخلص من مشكلة المخدرات أو الكحول إلى مساعدة مهنية أو برنامج علاج للقيام بذلك.

نصائح للتعافي من الإدمان



بعد بدء برنامج العلاج ، جرب هذه النصائح لجعل الطريق للتعافي أقل وعرة:

أخبر أصدقاءك عن قرارك بالتوقف عن تعاطي المخدرات. الأصدقاء الحقيقيون سيحترمون قرارك. قد يعني هذا أنك بحاجة إلى العثور على مجموعة جديدة من الأصدقاء الذين سيقدمون الدعم بنسبة 100٪. ما لم يقرر الجميع التخلص من عادة تعاطي المخدرات دفعة واحدة ، فربما لن تتمكن من قضاء الوقت مع الأصدقاء الذين تتعاطى المخدرات معهم.



اطلب من أصدقائك أو عائلتك أن يكونوا متاحين عندما تحتاجهم. قد تحتاج إلى الاتصال بشخص ما في منتصف الليل لمجرد التحدث. إذا كنت تمر بوقت عصيب ، فلا تحاول التعامل مع الأشياء بنفسك - اقبل المساعدة التي تقدمها عائلتك وأصدقائك.





اقبل الدعوات فقط إلى الأحداث التي تعرف أنها لن تتضمن المخدرات أو الكحول. من المحتمل أن يكون الذهاب إلى السينما آمنًا ، ولكن قد ترغب في تخطي حفلة ليلة الجمعة حتى تشعر بالأمان. خطط للأنشطة التي لا تتضمن المخدرات. اذهب إلى السينما ، جرب البولينج ، أو خذ صفًا فنيًا مع صديق.





ضع خطة حول ما ستفعله إذا وجدت نفسك في مكان به مخدرات أو كحول، وسيكون هناك إغراء في بعض الأحيان. إذا كنت تعرف كيف ستتعامل معها ، فستكون على ما يرام. ضع خطة مع والديك أو أشقائك أو غيرهم من الأصدقاء الداعمين والبالغين حتى إذا اتصلت بالمنزل باستخدام رمز ، فسيعرفون أن مكالمتك هي إشارة تحتاج إلى ركوبها من هناك.



ذكر نفسك أن الإدمان لا يجعل الشخص سيئًا أو ضعيفًا. إذا عدت إلى الأنماط القديمة (التراجع) قليلًا ، فتحدث إلى شخص بالغ في أقرب وقت ممكن. لا يوجد شيء تخجل منه ، ولكن من المهم الحصول على المساعدة قريبًا حتى لا تضيع كل العمل الشاق الذي تقوم به في تعافيك.

مساعدة صديق

مساعدة صديق للإدمان

إذا كنت قلقًا بشأن صديق لديه إدمان ، فيمكنك استخدام هذه النصائح لمساعدته. على سبيل المثال ، أخبر صديقك أنك متاح للتحدث أو لتقديم دعمك. إذا لاحظت صديقًا يتراجع ، فتحدث عنه بصراحة واسأل عما يمكنك فعله للمساعدة.

إذا كان صديقك سيعود إلى المخدرات أو الشرب ولن يقبل مساعدتك ، فلا تخف من التحدث إلى شخص بالغ غير مهدد ومتفهم ، مثل والديك أو مستشار المدرسة. قد يبدو أنك تزعج صديقك ، ولكنه أفضل دعم يمكنك تقديمه.

وفوق كل شيء ، اعرض على صديق يقاتل إدمانًا كثيرًا من التشجيع والثناء. قد يبدو الأمر ساذجًا ، لكن سماع أنك تهتم هو مجرد نوع من الدافع الذي يحتاجه صديقك.

البقاء نظيفة

لا ينتهي التعافي من إدمان المخدرات أو الكحول ببرنامج علاج لمدة 6 أسابيع. إنها عملية تستمر مدى الحياة. يجد الكثير من الناس أن الانضمام إلى مجموعة دعم يمكن أن يساعدهم في الحفاظ على نظافتهم. هناك مجموعات دعم مخصصة للمراهقين والشباب. ستقابل أشخاصًا مروا بنفس التجارب التي مررت بها ، وستتمكن من المشاركة في مناقشات واقعية حول الأدوية التي لن تسمعها في فئة الصحة في مدرستك.

يجد الكثير من الناس أن مساعدة الآخرين هي أيضًا أفضل طريقة لمساعدة أنفسهم. سيساعدك فهمك لمدى صعوبة عملية التعافي على دعم الآخرين - سواء من المراهقين أو البالغين - الذين يكافحون الإدمان.

إذا كان لديك انتكاسة ، فإن التعرف على المشكلة في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية. احصل على المساعدة على الفور حتى لا تتراجع عن كل العمل الشاق الذي قمت به في فترة التعافي الأولية. وإذا كان لديك انتكاسة ، فلا تخف من طلب المساعدة!

