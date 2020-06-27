كيف يؤثر الطيران على الأذن؟.. نصائح ذهبية للمساعدة على تخفيف ألامها

كيف يؤثر الطيران على الأذنين؟ لقد شعر الكثير منا بأن إحساسًا غريبًا ينتابانا فى الأذن بمجرد التحليق فى الهواء، وبالأخص بالنسبة للأطفال (خاصة الرضع والأطفال الصغار) ، يمكن أن يبدو الأمر غريبًا بشكل خاص وحتى مخيفًا في البداية. لكنه أمر طبيعي للطيران، ووفقا لما نشره موقع هيلثي، أن هذا الإحساس يرتبط في بعض الأحيان بتغيرات الضغط في المساحة الهوائية خلف طبلة الأذن (الأذن الوسطى). عادة ، يساوي أنبوب استاكيوس ، وهو ممر يؤدي من الأذن الوسطى إلى الجزء الخلفي من الحلق خلف الأنف ، ضغط الهواء في الأذن الوسطى إلى ضغط الهواء الخارجي عن طريق فتح وترك الهواء يصل إلى الأذن الوسطى. عندما "تسمع" آذاننا أثناء التثاؤب أو البلع ، تقوم أنابيب استاكيوس بتعديل ضغط الهواء في الأذن الوسطى.

في الأطفال ، ومع ذلك ، قد لا تفعل أنابيب استاكيوس الضيقة نسبيًا ذلك أيضًا ، خاصة إذا كانت مسدودة بمخاط من عدوى الأذن أو نزلة برد ، أو انسدادها بسبب تضخم أو تضخم اللحمية .

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سواء كنت مسافرًا ، أو غوص السكوبا ، أو تتسلق جبلًا ، أو حتى ركوبًا في مصعد ، ينخفض ​​ضغط الهواء كلما ترتفع وتزداد مع انخفاضك. إذا لم يكن الضغط متساويًا ، فإن ضغط الهواء المرتفع يدفع على جانب واحد من طبلة الأذن ويسبب الألم. لهذا السبب يبكي العديد من الأطفال خلال الدقائق القليلة الأخيرة من الرحلة ، حيث يزداد ضغط الهواء في المقصورة مع استعداد الطائرة للهبوط.

لكن الألم مؤقت فقط - لن يتسبب في أي مشاكل دائمة للأطفال وعادة ما يخفف خلال بضع دقائق حيث تفتح أنابيب استاكيوس للسماح لضغط الهواء بالتساوي على جانبي طبلة الأذن.

إذا كان طفلك مصابًا بعدوى في الأذن ، فقد يوصي طبيبك بتأخير الطيران ، إن أمكن ، حتى تختفي العدوى. سيساعد ذلك طفلك على تجنب الألم المتزايد وتمزق أو تمزق محتمل في طبلة الأذن. في الأطفال الذين خضعوا لجراحة أنبوب الأذن ، ستساعد الأنابيب ضغط الهواء على المعادلة بسهولة أكبر.



إليك أفضل النصائح لتخفيف آلام الأذن.





يمكن أن تساعد هذه النصائح في معادلة ضغط الهواء في أذني طفلك ومنع أو تقليل ألم الأذن أثناء السفر الجوي. اطلب من طفلك:

اشرب الكثير من السوائل الخالية من الكافيين (الماء هو الأفضل) طوال الرحلة. شرب الكثير من المهم جدا. يشجع على البلع الذي يفتح قناة استاكيوس. أيضا ، هواء الطائرة جاف ، مما يثخن مخاط الأنف ، مما يجعل انسداد قناة استاكيوس أكثر احتمالا.

خذ عقار من قبل الطبيب المختص قبل حوالي نصف ساعة من الإقلاع أو الهبوط إذا كنت تعرف أن طفلك يعاني من آلام في الأذن عند الطيران.

امضغ العلكة أو امتص الحلوى الصلبة (فقط إذا كان طفلك أكبر من 3 سنوات).

خذ زجاجة أو مصاصة أو رضاعة طبيعية. إذا كنت ترضعين الزجاجة ، تأكدي من أن طفلك يجلس منتصبًا أثناء الشرب.

يتثاءب بشكل متكرر.

ابق مستيقظًا عند الإقلاع والهبوط. أثناء النوم ، لا نبلع كثيرًا ، لذلك يصعب الحفاظ على ضغط الهواء في الأذن الوسطى متساويًا.

تدرب على التنفس. يمكن للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ممارسة هذا التمرين أثناء صعود وهبوط الرحلة: تنفس ببطء ، ثم اضغط برفق طرف الأنف والزفير من خلال الأنف أثناء إغلاق الفم. كرر حسب الضرورة.

إذا كان طفلك يتناول أدوية تحتوي على مضادات الهيستامين أو مزيلات الاحتقان ، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كنت ستستمر في تناولها أثناء الرحلة.

في بعض الحالات ، قد يستمر الطفل في الشعور بألم الأذن لفترات أطول (حتى عدة ساعات) إذا لم "تنفجر" الأذنين. يمكنك الاستمرار في إعطاء طفلك مسكنات الألم وفقًا لتوجيهات العبوة حتى يخفف الألم. إذا استمرت لأكثر من عدة ساعات ، اتصل بطبيبك للحصول على المشورة.

مع القليل من الصبر وبعض الاحتياطات البسيطة ، يمكنك جعل رحلة عائلتك القادمة أقل إرهاقًا وأكثر راحة لك ولطفلك.