اعرف الفرق بين الإدمان الجسدي والنفسي

الفرق بين تعاطي المخدرات والإدمان طفيف للغاية، فتعاطي المخدرات يعني استخدام مادة غير قانونية أو استخدام مادة قانونية بطريقة خاطئة. يبدأ الإدمان كإساءة ، أو باستخدام مادة مثل الماريجوانا أو الكوكايين، وللأسف انتشر بين عريضة كبيرة من الشباب مشكلة الإدمان.

اقرا ايضا ..





كشف موقع كيدز هيلث عن الفرق بين الإدمان الجسدي، والنفسي، وبين الإدمان واتعامل المخدرات.

يمكن تعاطي المخدرات (أو الكحول ) دون إدمان. على سبيل المثال ، لمجرد أن سارة تدخن القدر عدة مرات لا يعني أنها تعاني من إدمان ، ولكن هذا يعني أنها تتعاطى المخدرات - وهذا يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.

يمكن أن يصبح الناس مدمنين على جميع أنواع المواد. عندما نفكر في الإدمان ، عادة ما نفكر في الكحول أو المخدرات غير المشروعة. لكن الناس أصبحوا مدمنين على الأدوية والسجائر وحتى الغراء.

بعض المواد أكثر إدمانًا من غيرها: المخدرات مثل الكراك أو الهيروين تسبب الإدمان لدرجة أنه لا يمكن استخدامها إلا مرة أو مرتين قبل أن يفقد المستخدم السيطرة.

الإدمان يعني أن الشخص لا يتحكم فيما إذا كان يستخدم المخدرات أو المشروبات، يمكن أن يكون الإدمان جسديًا أو نفسيًا أو كليهما.

الإدمان الجسدي

إن الإدمان جسديًا يعني أن جسم الشخص يصبح معتمدًا على مادة معينة (حتى التدخين يسبب الإدمان جسديًا). وهذا يعني أيضًا بناء التسامح مع هذه المادة ، بحيث يحتاج الشخص إلى جرعة أكبر من أي وقت مضى للحصول على نفس التأثيرات.

قد يعاني الشخص المدمن جسديًا ويتوقف عن استخدام مادة مثل المخدرات أو الكحول أو السجائر من أعراض الانسحاب . الأعراض الشائعة للانسحاب هي الإسهال والاهتزاز والشعور بالسوء بشكل عام.

إدمان نفسي

يحدث الإدمان النفسي عندما تكون الرغبة الشديدة في تناول الدواء نفسية أو عاطفية. يشعر الأشخاص المدمنون نفسيًا بالتغلب على الرغبة في الحصول على عقار. قد يكذبون أو يسرقون للحصول عليها.

يتجاوز الشخص الخط الفاصل بين الإدمان والإدمان عندما لا يعود يحاول الدواء أو الاستمتاع به ، ولكنه أصبح يعتمد عليه. حياته أو حياتها كلها تتمحور حول الحاجة إلى الدواء. الشخص المدمن - سواء كان إدمانًا جسديًا أو نفسيًا أو كليهما - لم يعد يشعر بوجود خيار في تناول مادة ما.